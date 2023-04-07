"من هي المرأة؟".. زاخاروفا تعلق على تصريح رئيس وزراء نيوزيلندا

علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تعريف رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هوبكنز للمرأة.

وكان رئيس الوزراء النيوزيلندي قد حاول الإجابة على سؤال أحد الصحفيين حول "من هي المرأة"، بدأه الصحفي بتصريح زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر بأن 99% من النساء لا يمتلكن عضوا ذكريا، فما هو تعريف المرأة؟ فقال رئيس الوزراء هوبكنز: "أفترض، من حيث الهوية الجنسية، أن الأشخاص هم من يحددون هويتهم الجنسية حسب ما أعتقد، وهو ما يسمى بالتعريف الذاتي للهوية، وهناك إجراءات واضحة ومحددة لتغيير الجنس".

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وقد علقت زاخاروفا على ذلك في منشور لها بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث وصفت أولئك الذين يعتقدون أن جنس الإنسان قضية "تعريف ذاتي" بأنهم على أقل تقدير "طائفيون متطرفون"، وأطلقت عليهم اسم "الطائفة العالمية لشهود الهوية الجنسية" (في إشارة إلى شهود يهوه فيما يبدو، الطائفة المسيحية ذات المعتقدات اللاثالوثية والتي لا تعترف بالطوائف المسيحية الأخرى)، وتابعت زاخاروفا: "إذا سمعت شيئا من هذا القبيل فلتعلم أنك أمام شخص طائفي متطرف".

المصدر: تليغرام