قال الصحفي جوناثان وايتلي، في مقالة نشرتها صحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن مصرف Bank of Americа أوقف مؤتمرا على الإنترنت حول الشؤون الجيوسياسية، بسبب انتقادات لأوكرانيا ورئيسها.

وأضاف الصحفي: "أشار اثنان من الذين حضروا المؤتمر، إلى أن دانيال شيهان نائب رئيس مؤسسة BofA Securities (مؤسسة استثمارات مصرفية تعمل تحت إشراف Bank of America)، وجه الانتقاد إلى فلاديمير زيلينسكي واصفا إياه بأنه سيد التلاعب والمحاكاة الساخرة، الذي كانت لدى الإدارة الأمريكية "مخاوف جدية بشأنه".

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ووصف شخص آخر، الحدث الذي جرى بأنه "معاد لأوكرانيا بلا رحمة".

خلال المؤتمر، وجه أستاذ أمريكي في العلوم السياسية، الاتهام إلى السلطات الأمريكية بعدم الاهتمام بوقف إطلاق النار في أوكرانيا بسبب "الزيادة الحادة في اعتماد الاتحاد الأوروبي على أمريكا في مجال الطاقة والمجال العسكري".

وقال أحد المشاركين في الفعالية: "بدا الحدث وكأنه يجري في بنك روسيا وليس في بنك أوف أمريكا. كان الحدث برمته مؤيدا لروسيا بشكل ساحق".

ويلفت النظر، أنه كان من المقرر أن تستمر أعمال المؤتمر على مدى يومين، لكن BofA Securities ألغت ثلاث جلسات حول العلاقات الأمريكية- الروسية وحول العقوبات الأمريكية ضد روسيا.

المصدر: نوفوستي