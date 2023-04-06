إقامة معرض مدينة "نيوم" السعودية "ذا لاين" في سيئول

أعلنت وكالة "يونهاب" الكورية أن معرض مدينة "نيوم" السعودية سيقام في كوريا الجنوبية في النصف الثاني من هذا العام.

وستكون هذه المرة الأولى التي يقام فيها معرض لمدينة "نيوم" خارج المملكة العربية السعودية.

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وعقد وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل وون هي ريونغ، مؤتمرا عبر الفيديو يوم الأربعاء مع الرئيس التنفيذي لشركة "نيوم" نظمي النصر، وأعلن عن إقامة معرض مدينة "نيوم" "ذا لاين" في سيئول.

وقد اقترح وون إقامة المعرض في سيئول خلال زيارته إلى السعودية في نوفمبر الماضي، ومن المقرر أن يقام المعرض في الفترة من يوليو إلى سبتمبر من هذا العام.

يذكر أن مدينة "نيوم" هي مشروع بناء مدينة جديدة مستقبلية في المناطق الصحراوية والجبلية بالقرب من البحر الأحمر، برعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

وتدير السعودية صالة عرض "ذا لاين" في الرياض، حيث تقدم رؤيتها لبناء هيكل خطي بعرض 200 متر وارتفاع 500 متر وطول 170 كيلومترا، وسيعيش فيه الناس مع الحفاظ على الطبيعة.

وقال وون في الاجتماع عبر الفيديو للرئيس التنفيذي لشركة "نيوم": "بالإضافة إلى إقامة المعرض في سيئول، دعونا نعقد جلسة إحاطة استثمارية مع الشركات الكورية التي ستصبح شركاء في مشروع "نيوم" لتوسيع المشاركة".

وصرح النصر بأنه سيعرض مدى تقدم تطوير "نيوم" من خلال المعرض، وستزداد فرصة التعاون مع الشركات الكورية.

واقترح وون إنشاء قناة للتواصل، مثل تبادل إرسال القوى العاملة وإنشاء مكتب للتواصل، لتعزيز العلاقات التعاونية بين البلدين خارج مشروع "نيوم"، ورد النصر بأنه سيفكر إيجابيا في ذلك.

وقالت الوزارة إنها ستسعى إلى مشاركة معلومات المشروع وعقد الأحداث ذات الصلة وإنشاء قنوات تعاونية حتى تتمكن الشركات الكورية من الفوز بطلبات المشاريع الكبيرة في السعودية.

المصدر: "يونهاب"