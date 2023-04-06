"فاينانشيال تايمز" تكشف عن خلافات كبيرة داخل الناتو حول عضوية أوكرانيا

أشارت "فاينانشيال تايمز" إلى معارضة واشنطن وألمانيا وهنغاريا جهود وارسو ودول البلطيق الرامية لتطوير العلاقات بين الناتو وكييف، ورفضها القاطع لعضوية أوكرانيا في الحلف.

كما اشتملت هذه المعارضة، بحسب مصادر الصحيفة، على اقتراح تلك الدول بشأن "خارطة طريق" للانضمام إلى الحلف في القمة المقرّرة في يوليو.

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وأشارت الصحيفة إلى أن "الولايات المتحدة وألمانيا والمجر تعارض جهود دول البلطيق وبولندا نحو علاقات أكثر عمقا لكييف مع حلف الناتو فضلا عن تقديم بيانات دعم واضحة من أجل عضويتها المستقبلية".

يشار إلى أن وزراء خارجية دول الناتو ناقشوا في اجتماعاتهم كل ما يمكن تقديمه لأوكرانيا، ولكن ظهرت خلافات كبيرة حول هذه القضية.

وقالت مصادر حضرت الاجتماع إن كثيرين أعربوا عن دعمهم لاقتراح "مسار سياسي" على أوكرانيا من أجل العضوية في الناتو في قمة فيلنيوس بليتوانيا.

المصدر: نوفوستي