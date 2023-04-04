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كيف أفشلت أسلحة روسيا النووية لبيلاروس دعم الناتو لأوكرانيا وتوسعه شرقا؟

أخبار العالم

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أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن قوات بيلاروس تلقت منظومات صواريخ "إسكندر- إم" التي يمكنها حمل شحنات تقليدية ونووية

وقال إن القوات البيلاروسية تُجري تدريبات عليها، كما أكد أن طائراتٍ بيلاروسية باتت قادرة على شنِّ ضربات بصواريخ نووية..

وفي هذا السياق أشار شايغو الى أن زيادة الناتو لجاهزية قواته القتالية قرب حدود روسيا وبيلاروس بالإضافة إلى انضمامِ فنلندا إليه، تعزّزُ مخاطرَ توسّعِ المواجهة مستبعدا أن يؤثر انضمام فنلندا الى الحلف على تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا..

فما تأثير نشر روسيا أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس على الخطط الغربية للانتشار شرقا وتقريب خط  المواجهة من موسكو؟

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