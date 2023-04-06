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البيت الأبيض يدافع عن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان

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البيت الأبيض يدافع عن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان
Globallookpress
أطفال مهجرون في أفغانستان وصعوبات في إيصال المساعدات الإنسانية بسبب عقوبات واشنطن
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أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن إدارة بايدن تعتبر سحب القوات الأمريكية من أفغانستان خطوة "صائبة"، وأن الدوائر الأمريكية ذات الصلة حقّقت في القرار.

ونقلت وكالة "تاس" عن كيربي قوله: "أصبح موقف أمريكا الاستراتيجي حاليا أقوى، ولديها المزيد من الفرص لدعم أوكرانيا والوفاء بالتزاماتنا الأمنية".

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وكان الكاتب الصحفي الأمريكي توماس ليفسون قد ذكر في وقت سابق أن الرئيس جو بايدن ارتكب أخطاء خطيرة في سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.


وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض الخميس أنّه سلّم الكونغرس تقريراً سرّياً طال انتظاره عن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان عام 2021، مدافعاً عن مسار هذا الانسحاب الذي أنهى 20 عاما من المحاولات الفاشلة لهزيمة حركة طالبان.

وقال مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إن ما من شيء كان بإمكانه "تغيير مسار الانسحاب" وإنّ "الرئيس (جو) بايدن رفض إرسال جيل آخر من الأميركيين لخوض حرب كان يجب أن تنتهي بالنسبة للولايات المتحدة منذ فترة طويلة".

المصدر: RT

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