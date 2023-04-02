"أفغانستان..طالبان" تغلق محطة إذاعية تديرها نساء بزعم بثها موسيقى

أعلن مسؤول بطالبان يوم السبت إغلاق محطة إذاعية تديرها نساء في شمال شرق أفغانستان بزعم تشغيلها موسيقى وأغاني خلال شهر رمضان ما تعتبره طالبان انتهاكا لقوانينها.

وإذاعة "صداي بانوان" التي تعني بالدارية صوت النساء، هي الإذاعة الوحيدة في أفغانستان التي تديرها نساء وبدأ عملها قبل عشر سنوات، حيث يعمل بها 8 أشخاص منهم 6 نساء.

من جهته، أوضح معز الدين أحمدي، مدير الإعلام والثقافة في ولاية باداخشان، أن الإذاعة انتهكت "قوانين ولوائح الإمارة الإسلامية (حركة طالبان)" مرات عدة ببثها أغاني وموسيقى خلال رمضان، وأغلقت بسبب هذا الانتهاك.

وتابع: "إن قبلت هذه المحطة الإذاعية سياسة الإمارة الإسلامية لأفغانستان، وقدمت ضمانا بألا تكرر مثل هذا الفعل مرة أخرى، فسنسمح لها بالعمل مجددا".

في حين أنكرت ناجية سوروش مديرة الإذاعة وقوع أي انتهاك، لافتة إلى أنه لم تكن هناك حاجة للإغلاق ووصفت ما حدث بالمؤامرة.

وأردفت: "أخبرتنا طالبان بأننا بثثنا موسيقى..لم نبث أي نوع من الموسيقى"، مشيرة إلى أنه عند الساعة 11:45 من صباح يوم الخميس، وصل ممثلون عن وزارة الإعلام والثقافة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى المحطة وأغلقوها.

وذكرت أن موظفي المحطة اتصلوا بالهيئة لكن المسؤولين هناك لم تكن لديهم أي معلومات إضافية عن الإغلاق.

المصدر: "أ ب"