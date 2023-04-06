الشرطة السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في أم درمان

أفادت وكالة "ريا نوفوستي" بأن الشرطة السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في مدينة أم درمان، حيث خرجوا إلى الشوارع بدعوة من المعارضة.

ونقل مراسل الوكالة أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد مئات المتظاهرين في شارع الموردة بجوار مجمع البرلمان السوداني، ما أدى إلى اختناق عدد من المتظاهرين.

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كما خرجت أيضا، مظاهرات في عدة أحياء بالعاصمة الخرطوم.

وأعلن "تحالف قوى الحرية والتغيير" في السودان في بيان يوم الأربعاء، تأجيل مراسم توقيع اتفاق سياسي لتشكيل حكومة مدنية لإدارة البلاد وإطلاق مرحلة انتقالية جديدة صوب إجراء الانتخابات.

وعقب الإعلان عن تأجيل توقيع الاتفاق، دعت المعارضة جميع القوى المدنية والثورية في 6 أبريل إلى المشاركة في "مظاهرة سلمية".

وأكد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، إلتزامه باستكمال العملية السياسية بـ"السرعة المطلوبة"، مشددا إن الأطراف تعمل بجد لإنهاء القضايا الخلافية.

المصدر: نوفوستي + وسائل إعلام سودانية