نقل المتحدث الرئيسي باسم طالبان الأفغانية من كابل إلى قندهار

نقل كبير المتحدثين باسم حركة "طالبان" الأفغانية مكتبه من العاصمة كابل إلى مدينة قندهار، التي يتنامى دورها كمركز روحاني وسياسي لحكام البلاد.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم وزارة الإعلام والثقافة عبد المتين قانع أنه من المقرر أن يزور مسؤول الاتصال لحركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، العاصمة كابل حسب الحاجة.

ويقيم زعيم طالبان، الملا هبة الله أخوند زاده، في قندهار، وتنفذ السلطات في كابل قراراته المتعلقة بالقضايا الرئيسية.

وتشمل تلك القرارات منع النساء من الدراسة في المدارس الثانوية والجامعات، وكذلك منعهن من العمل في المكاتب الحكومية والمنظمات غير الحكومية.

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كما تم نقل متحدث رئيسي آخر باسم حكومة طالبان ومدير مركز الإعلام والمعلومات فيها، إنعام الله سمنغاني، إلى قندهار مؤخرا بأمر من أخوند زاده.

يذكر أن طالبان استولت على السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021 وسط رحيل فوضوي للقوات الأمريكية، وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد قضاء 20 عاما في البلاد.

وأعادت الحركة تدريجيا فرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، على غرار ما فعلت خلال حكمها السابق لأفغانستان من عام 1996 إلى عام 2001، وذلك رغم وعود أولية بمواقف أكثر اعتدالا.

المصدر: "أ ف ب"