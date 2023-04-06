تقرير إسرائيلي: تشجيع إيراني وضوء أخضر من نصر الله للهجوم الفلسطيني على كل الجبهات

قال موقع i24 الإسرائيلي إن "الهجوم الصاروخي على الجليل الغربي أول أيام عيد الفصح، يبدو أنه جزء من مخطط كبير للتنظيمات الفلسطينية للتصعيد على عدة جبهات بتشجيع من إيران، ونصر الله".

وأضاف التقرير أن هذ ما تعتقده إسرائيل فور اندلاع الاشتباكات حول الحرم القدسي الشريف يوم الثلاثاء.

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وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أنه لا يتم تنفيذ نشاط عسكري كهذا النشاط في شمال إسرائيل دون موافقة حزب الله، وعلى الرغم من الانطباع الأول أنه يبدو أن الحزب لم يطلق الصواريخ بنفسه، لكنه بالطبع أعطى الضوء الأخضر للتنظيمات الفلسطينية من جنوب لبنان.

وأردف قائلا: "يمكن افتراض ذلك أيضا بعد إعلانه هذا الصباح عن دعمه للنضال الفلسطيني حول الأقصى".

وأوضح التقرير أن العامل المهيمن في الخطة بأكملها هو حماس وتحديدا صلاح العروري، المسؤول عن منطقة الضفة الغربية والذي يعمل من لبنان وتركيا.

وبخصوص الصواريخ التي أطلقت من لبنان من نوع كاتيوشا، فهي قصيرة المدى، يبلغ قطرها 107 أو 120 ملم.

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والصواريخ، وفقا للتقديرات، أعدت مسبقا وتم تفعيلها عن بعد، لذلك لم تتمكن الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الإسرائيلية من مطاردة طاقم الإطلاق، بحسب ما ذكره الموقع الإخباري.

هذا، وبين أنه من المحتمل أن تشهد الحدود نشاطات بعد حلول الظلام مع تفجيرات كما في قطاع غزة، وربما حتى محاولات تسلل، مشيرة إلى أن رد تل أبيب واستمرار الأحداث حول الحرم القدسي سيحددان أين سيستمر التصعيد.

وأشار في ختام التقرير إلى أن الجهاز الأمني الإسرائيلي يفهم أن إطلاق النار من لبنان هو رد فلسطيني على الأحداث في الحرم القدسي الشريف، ومع ذلك لا يمكن الجزم بما إذا كان حزب الله يعلم أو يغض النظر.

وأكد الموقع في تقريره أن إسرائيل سترد على وجه التحديد عندما تعرف من يقف وراء إطلاق النار، مبينا أن تل أبيب لا تنوي خوض حرب مع لبنان، لكنها لن تتخطى هذه الأحداث بصمت.

المصدر: موقع "i24" الإسرائيلي