"الوضع خطير للغاية".. اليونيفل: إطلاق صواريخ من جنوب لبنان إلى إسرائيل

أعلنت قوات الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) أن عدة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، وحثت على ضبط النفس، وصافة الوضع بأنه "خطير للغاية".

وقال نائب مدير مكتب "اليونيفيل" الإعلامي، كانديس آرديل، في بيان: "تم إطلاق عدة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل بعد ظهر اليوم"، وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي أبلغ اليونيفيل أنه فعّل نظام القبة الحديدية الدفاعي ردا على ذلك".

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وقال البيان إن "الوضع الحالي خطير للغاية، واليونيفيل تحث على ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد".

وأشار البيان إلى أن "رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لازارو على اتصال بالسلطات على جانبي الخط الأزرق".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام