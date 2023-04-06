مصدر أوكراني يتحدث عن فخ نصبه الغرب لزيلينسكي

قال أوليغ سوسكين، المستشار السابق للرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، إن فشل هجوم قوات كييف المضاد سيبرر للغرب وقف دعمه لفلاديمير زيلينسكي، وإجبار الأخير على المفاوضات مع روسيا.

وأضاف سوسكين عبر قناته في "يوتيوب": "لقد سئمت أوروبا من أوكرانيا وتريد لكل شيء أن ينتهي قريبا، لكنهم لا يستطيعون خيانة كييف علانية".

ووفقا له فإن "الدول الغربية تفضل فضح الوضع السلبي حتى لا يكون لدى الزعيم الأوكراني مخرج سوى الذهاب لتسوية سلمية تحت ضغط من واشنطن".

وشدد سوسكين على أن فشل هجوم الجيش الأوكراني المضاد، على الرغم من توريد معدات الناتو، سيظهر أن كييف عاجزة عن مقاومة قوة الجيش الروسي، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن إمدادات الأسلحة الجديدة قد تتوقف تماما بدورها، وبالتالي سيفق دزيلينسكي الفرصة لمواصلة العمليات العسكرية.

المصدر: ريا نوفوستي