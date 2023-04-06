بيسكوف: روسيا ستراقب عن كثب تدريبات الولايات المتحدة في صربيا

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا سوف تراقب عن كثب التدريبات العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية في صربيا.

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جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الخميس، حيث قال ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا مهتمة بموقف صربيا بشأن إجراء مناورات عسكرية مع الولايات المتحدة، وما إذا كان الكرملين يعتقد أنهم يحاولون بذلك كسب صربيا إلى جانب الموقف المعادي لروسيا: "بالنسبة للتدريبات الجارية، فإننا بالتأكيد سوف نراقبها بعناية" مشيرا إلى أن محاولات إقناع صربيا باتخاذ موقف مناهض لروسيا لا تتوقف.

وكانت وزارة الدفاع الصربية قد أبلغت وكالة "نوفوستي" الروسية، يوم أمس الأربعاء، بأن الجيش الصربي سوف يجري مناورات "بلاتينيوم وولف" مع الدول الشريكة في الفترة من 16-30 يونيو المقبل، لتحقيق مستوى من التشغيل البيني في العمليات متعددة الجنسيات، فيما أكدت الوزارة أن قرار الحكومة الصربية في 27 فبراير 2022 بإيقاف وتأجيل جميع الإجراءات المتعلقة بالتدريبات مع الشركاء الأجانب سيسري مفعوله بعد ذلك.

المصدر: نوفوستي