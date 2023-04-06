إحداها كذبة هوليودية عن مصر.. خدع ومواقف مضللة من جميع الأنواع!

لا يخلو التاريخ البشري من التلفيقات وأساليب الخداع التي يبلغ ببعضها مدى خطيرا رغبة في جني المرابح عن طريق الغش والاحتيال.

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علاوة على ذلك، تكثر المواقف والأحداث التي كتبت مع تفاصيل ملفقة من أجل فائدة ما، وأحيانا فقط للإثارة واضافة المزيد من وحي الخيال.

ولأن التاريخ كما هو معروف، يكتبه المنتصرون، فقد دفع الشك بالفيلسوف الأمريكي جورج سانتايانا إلى القول إن "التاريخ كذبة حول أحداث لم تحصل، يرويها أشخاص لم يوجدوا آنذاك".

تفاحة على رأس نيوتن:

من بين أشهر تلك المواقف، القصة التي تروى عن الكيفية التي استنبط من خلالها العالم الشهير، إسحاق نيوتن نظريته عن الجاذبية.

تقول الرواية الرائجة إن تفاحة سقطت على رأسه وجعلته يكتشف قانون الجاذبية الأرضية.

كان نيوتن بالفعل في حديقة والدته حين رأى تفاحة تسقط على الأرض، ومنها اختمرت نظريته، إلا أن ضربة الرأس ما هي إلا أسطورة.

لغز بناة الأهرام:

من ذلك أيضا أنه لعقود كثيرة كان يعتقد أن الأهرامات المصرية العظيمة بنيت من قبل العبيد "العبرانيين" من دون أي دليل أو شاهد أو مبرر.

هوليود روجت بنشاط لهذه الكذبة، وصورت المصريين القساة وهم يجبرون العبرانيين "المساكين" بالسخرة والعنف على بناء هذه الصروح الخالدة.

خابت ظنون هؤلاء تماما في عام 2010 حين اكتشف علماء الآثار مقابر للبنائين الذين شاركوا في بناء الأهرامات في المنطقة الخلفية من هذه الصروح.

طريقة الدفن ومكافأتهم بدفنهم قرب الاهرامات دلت بوضوح على مدى الاحترام والتقدير الذي كانوا يحظون به.

وتم العثور أيضا على قرى للعاملين والبنائين، نقشوا بأنفسهم على جدرانها رسائلهم وانطباعاتهم وأحوالهم، ما أكد من دون لبس أنهم مصريون مهرة شيدوا الأهرامات بحرية كاملة، وكان جهدهم في ذلك، مصدر رزقهم.

حصان طروادة بين الحب والحرب:

من القصة التالية خرج المثل الشائع "في الحب والحرب كل شيء مباح". إنها قصة طروادة الشهيرة، حين هربت هيلين زوجة ملك أسبرطة مع باريس ابن ملك طروادة، ما تسبب في حرب ضروس!

الحقيقة أن تلك الحرب كانت مستعرة 10 سنوات، وكان المدافعون عن طروادة على وشك هزيمة الإغريق، لولا خدعة "حصان طروادة".

قيل إن الإغريق في ضربة عبقرية، بنوا حصانا خشبيا مجوفا من الداخل ليختبئ به المقاتلون، وأقنعوا خصومهم بأن الحصان الخشبي بمثابة عربون سلام.

قبل المدافعون عن طروادة الهدية وقاموا بإدخال الحصان الضخم إلى مدينتهم المحصنة المنيعة.

في تلك الليلة، وفيما كان فرسان طروادة يغطون في نوم عميق، خرج اليونانيون من داخل الحصان الخشبي وانهالوا بسيوفهم على الحراس وفتحوا أبواب المدينة فدخل المقاتلون وقتلوا أعداءهم في مخادعهم!

القصة جذابة ولافتة وأصبحت مسلمة، لكن العلماء يرجحون أن الحصان الخشبي الضخم ما هو إلا أسطورة وأن اليونانيين استعملوا "كبشا" وهو نوع من آلات الحرب تستعمل لدك الحصون، وأن الآلة كانت على شكل حصان وقد غطيت بجلود خيول رطبة حتى لا تشتعل النار فيها.

انتبه التدخين ضار بصحتك:

من المفروغ منه أن تدخين السجائر يسبب الإدمان وهي عادة ضارة بالصحة، إلا أن شركات التبغ الأمريكية كانت تنفي قطعيا ذلك بل وتقول العكس لعقود طويلة.

ومع كل ذلك، قال جيمس جونسون، مدير "آر جيه رينولدز"، ثاني أكبر شركة للسجائر في الولايات المتحدة​ في جلسة استماع في الكونغرس عام 1994 إن " تدخين السجائر ليس أكثر "إدمانا" من القهوة أو الشاي!".

هذا التصريح محض افتراء!، والثابت علميا أن السجائر تسبب الإدمان بنفس درجة الكوكايين والكحول والمواد الأفيونية الأخرى.

المصدر: RT