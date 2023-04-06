المدعي العام السويدي: ليس من الواضح من يقف وراء تفجير "السيل الشمالي"

قال المدعي العام السويدي، ماتس يونغفيست، إنه سيكون من الصعب تحديد من ارتكبوا جريمة تفجير "السيل الشمالي".

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جاء ذلك فيما صرح به المدعي العام السويدي في بيان نشره اليوم الخميس على الموقع الرسمي للنيابة العامة، قال فيه: "إننا ننفذ سلسلة من إجراءات التحقيق المحددة، ونأمل أن نتمكن من تأكيد من تورط في ارتكاب هذه الجريمة، إلا أنه تجدر الإشارة إلى صعوبة ذلك على الأرجح".

المصدر: تاس