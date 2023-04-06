برلماني أوروبي: إحجام الاتحاد الأوروبي عن التحقيق بتفجيرات "السيل الشمالي" يدل على خضوعها لواشنطن

قال مايك والاس، عضو البرلمان الأوروبي عن إيرلندا، إن عدم استعداد الغرب للتحقيق في التفجيرات التي طالت أنابيب الغاز "السيل الشمالي" دليل على أن الاتحاد الأوروبي خاضع لواشنطن.

وكتب والاس في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر"، "إن الفشل في إظهار الاهتمام الصادق في الكشف عن الحقيقة بشأن التخريب في نورد ستريم يعكس تأثيرا صادما على الاتحاد الأوروبي ويكشف تماما الخضوع لإمبراطورية الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وحربهما بالوكالة في أوكرانيا".

كما أشار إلى أن أخطاء قادة الاتحاد الأوروبي لها تأثير سلبي على مواطني دول الاتحاد.

Failure to show any genuine interest in exposing the truth about #NordstreamSabotage is a shocking reflection on the #EU and totally exposes our subservience to #US Empire and the US #NATO Proxy War in Ukraine. This failure of leadership in EU is not good for citizens of Europe.. https://t.co/42gd7eDYYZ — Mick Wallace (@wallacemick) April 5, 2023

يذكر أن روسيا تقدمت بمشروع قرار، يدعو إلى إنشاء لجنة دولية تحت رعاية الأمم المتحدة للتحقيق في الهجوم "الإرهابي" على خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، إلا أن مجلس الأمن الدولي لم يتبن مشروع القرار روسي، وحصل على دعم كل من روسيا والصين والبرازيل فقط، في حين امتنع بقية أعضاء مجلس الأمن عن التصويت.

وكان خطا أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي 1و2"، تعرضا في 26 سبتمبر من العام الماضي للتفجير، ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد، أنه عمل تخريبي مدبر.

ونشر الصحفي الأمريكي الحائز بجائزة نوبل سيمور هيرش في 8 فبراير الماضي نتائج تحقيقه الخاص في ملابسات التفجيرات التي وقعت في خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي"، وقال إن الولايات المتحدة دبرت هذا التخريب. وكتب أن الغواصين الأمريكيين قاموا أثناء مناورات "Baltops" في صيف عام 2022 بتلغيم خطوط أنابيب الغاز، وبعد 3 أشهر قام الجانب النرويجي بتفجيرها. وتابع هيرش أن القرار حول إجراء هذه العملية اتخذها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك بعد 9 أشهر من المناقشة مع مسؤولي الأمن الوطني في الإدارة الأمريكية. وفيما بعد أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة ليست لديها أي صلة بتفجيرات خطوط أنابيب الغاز الروسية في العام الماضي.

المصدر:RT