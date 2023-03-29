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برلماني أوروبي يتهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بإخفاء الحقائق حول حادث "السيل الشمالي"

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برلماني أوروبي يتهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بإخفاء الحقائق حول حادث
AP
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اتهم عضو البرلمان الأوروبي عن إيرلندا، مايك والاس، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بإخفاء الحقائق، حول حادث تفجير خطوط أنابيب "السيل الشمالي".

وأفاد والاس عبر "تويتر"، "رفض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمشروع القرار الروسي، تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الهجوم "الإرهابي" الذي قوض خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، ورفض مجلس الأمن بدء تحقيق في التخريب الحاصل، وجه ضربة قوية للقانون الدولي".

وأضاف والاس، "من الواضح أن التخريب كان عملا "إرهابيا"، فلماذا لا تريد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للحقيقة أن تظهر، هذا مثير للاهتمام".

يجدر الذكر، أن روسيا تقدمت بمشروع قرار، يدعو إلى إنشاء لجنة دولية تحت رعاية الأمم المتحدة للتحقيق في الهجوم "الإرهابي" على خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، إلا أن مجلس الأمن الدولي لم يتبن مشروع القرار روسي، وحصل على دعم كل من روسيا والصين والبرازيل فقط، في حين امتنع بقية أعضاء مجلس الأمن عن التصويت.

المصدر: نوفوستي

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