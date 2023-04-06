أفادت السلطات في منطقة زابوروجيه بتصدي الدفاعات الروسية لهجوم شنته القوات الأوكرانية ليلة الخميس على ميليتوبول في زابوروجيه بـ6 صواريخ هيمارس وقامت بتدمير جميع الصواريخ.

وجاء في بيان السلطات: "في الساعة 2:03 (بتوقيت موسكو) يوم 6 أبريل، حاول النظام الإرهابي في كييف شن هجوم صاروخي على مدينة مليتوبول الهادئة. وتصدت الدفاعات الروسية للهجوم وأسقطت جميع صواريخ HIMARS، ستة صواريخ".

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إلى ذلك أفاد عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه فلاديمير روغوف، في وقت سابق، بأن تنسيق القوات الأوكرانية على خط المواجهة في منطقة زابوروجيه يتم تحت إشراف قوات أجنبية.

ولفت روغوف إلى أن القوات الأوكرانية تمتثل بشكل إجباري لأوامر الجيش الأجنبي.

وانضم إقليم زابوروجيه لروسيا عقب الاستفتاء الذي أجري في شهر سبتمبر 2022، الأمر الذي ترفضه السلطات الأوكرانية، وتستمر في أعمالها العدائية تجاه الإقليم.

وتسيطر القوات الروسية على أكثر من 70% من إقليم زابوروجيه، في حين أن المركز الإقليمي للمدينة لا يزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي