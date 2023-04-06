وسائل الإعلام: تايوان تحث سفنها على رفض الخضوع للتفتيش من قبل خفر السواحل الصيني

حثت تايوان أطقم السفن التي ترفع علمها على عدم الاتصال بخفر السواحل الصيني ومنع أفراده من الصعود على متنها في مضيق تايوان للتفتيش، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية للجزيرة الخميس.

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وقالت الوكالة إن هيئة الملاحة البحرية والموانئ التايوانية حثت الأطقم على رفض محاولات خفر السواحل الصيني الصعود للتفتيش ودعتها للاستعانة بخفر السواحل التايواني للحماية من مثل هذه الأعمال.

جاء ذلك بعد أن أصدرت إدارة السلامة البحرية في مقاطعة فوجيان الساحلية الصينية الأربعاء إشعارا بأن خفر السواحل الصيني سيقوم بدوريات في المياه في وسط وشمال مضيق تايوان.

صدر هذا الإشعار قبل ساعات من لقاء رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي مع رئيسة تايوان تساي إنغ وين، في ​​كاليفورنيا، خلال ما وصفته السلطات الأمريكية بأنه مجرد زيارة عبور "ترانزيت" في طريق عودتها إلى بلادها من جولة في أمريكا اللاتينية.

وبعد الاجتماع أكد مكارثي ضرورة مواصلة بيع الأسلحة إلى تايوان. وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" أن هذا هو أول اجتماع في أراضي الولايات المتحدة بين رئيس مجلس النواب بالكونغرس ورئيسة الإدارة التايوانية منذ أن قطعت واشنطن العلاقات الدبلوماسية مع تايوان عام 1979.

المصدر: "تاس"