الصين تتوعد برد "حازم" على اللقاءات الأمريكية مع رئيسة تايوان

نددت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس، بالاجتماع بين رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي ورئيسة تايوان تساي إنغ وين في كاليفورنيا، متوعدة برد "حازم" عليه.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا": "ردا على أعمال التواطؤ الخاطئة بشكل خطير بين الولايات المتحدة وتايوان، ستتخذ الصين إجراءات حازمة وفعالة لحماية السيادة الوطنية وسلامة أراضيها".

واستقبل رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي في كاليفورنيا يوم الأربعاء، رئيسة تايوان تساي إينغ وين، في مستهل اجتماع أثار غضب بكين حتى قبل انعقاده.

وعقد الاجتماع بين مكارثي وتساي في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية بمدينة "سيمي فالي"، في حين احتشد أمام المكتبة متظاهرون مؤيدون لبكين وآخرون مؤيّدون لتايوان في تجمعين متضادين.

وبشكل رسمي، فإن رئيسة تايوان ليست في زيارة إلى الولايات المتحدة بل هذه مجرد محطة عبور في طريق عودتها إلى بلادها من جولة في أمريكا اللاتينية.

وتصاعد الوضع حول تايوان بشكل كبير بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي للجزيرة في أوائل أغسطس من العام الماضي.

الزيارة التي أدانتها جمهورية الصين، باعتبارها الجزيرة إحدى مقاطعاتها، ورأت في هذه الخطوة دعما من الولايات المتحدة للانفصالية التايوانية، وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق.

وصرحت القيادة الصينية مرارا وتكرارا أن بكين ستسعى إلى إعادة التوحيد السلمي مع الجزيرة، لكنها لم تعد أبدا بالتخلي عن استخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر.

المصدر: AFP + RT