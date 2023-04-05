مكارثي: من الضروري مواصلة بيع الأسلحة لتايوان

أعلن رئيس مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي كيفن مكارثي، عقب لقائه مع الرئيسة التايوانية تساي إنغ ون، ضرورة مواصلة بيع الأسلحة إلى تايوان.

وقال في مؤتمر صحفي: "لا أتذكر أن العلاقات بين شعبي الولايات المتحدة وتايوان كانت أقوى مما هي عليه الآن".

وأضاف مكارثي، الذي يحتل ثالث أعلى منصب في التسلسل الهرمي للحكومة الأمريكية، إنه "أجرى محادثة مثمرة للغاية" مع رئيسة تايوان، وتابع "بناء على حديثنا، من الواضح أن هناك حاجة إلى عدد من الإجراءات".

وقال رئيس مجلس النواب: "أولا، من الضروري مواصلة بيع الأسلحة لتايوان وضمان تسليمها في الوقت المناسب.. ثانيا، نحتاج إلى تعزيز التفاعل الاقتصادي، خاصة في مجال التجارة والتكنولوجيا.. ثالثا، نحتاج إلى زيادة تعزيز القيم المشتركة على الساحة العالمية".

وتصاعد الوضع حول تايوان بشكل كبير بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي للجزيرة في أوائل أغسطس من العام الماضي.

الزيارة التي أدانتها جمهورية الصين، باعتبارها الجزيرة إحدى مقاطعاتها، ورأت في هذه الخطوة دعما من الولايات المتحدة للانفصالية التايوانية، وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق.

وصرحت القيادة الصينية مرارا وتكرارا أن بكين ستسعى إلى إعادة التوحيد السلمي مع الجزيرة، لكنها لم تعد أبدا بالتخلي عن استخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر.

المصدر: تاس + RT