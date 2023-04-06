مصرع 5 أشخاص في إعصار ضرب ميزوري وسط الولايات المتحدة

لقي5 أشخاص على الأقل مصرعهم يوم الأربعاء، جراء إعصار ضرب ميزوري، وفق ما أعلنت سلطات الولاية الواقعة في وسط الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم شرطة المرور في ميزوري السرجنت كلارك باروت لوكالة "فرانس برس": "خمس وفيات مؤكدة".

كما أظهرت مشاهد بثتها قناة "فوكس 2" المحلية أشجارا مقتلعة ومنازل مدمّرة في قرية غلينالين الواقعة في جنوب شرق الولاية.

وأوضح مأمور مقاطعة بولينغر كايسي غراهام أن قرى عدة في المقاطعة "ضربها على ما يبدو إعصار كبير في الصباح الباكر"، مشيرا إلى أن "عمليات البحث والإنقاذ جرت طوال النهار ولا تزال مستمرّة".

وتعتبر الأعاصير ظاهرة يصعب التنبّؤ بها، وهي شائعة في الولايات المتحدة خصوصاً في مناطق الوسط والجنوب، حيث أدت الأعاصير والعواصف الرعدية التي اجتاحت ولايات أمريكية عدة في نهاية الأسبوع الماضي إلى مصرع 32 شخصا على الأقلّ، وفق السلطات.

ويوم الأحد الماضي، أعلنت وكالة إدارة الطوارئ في ولاية تينيسي (جنوب) تسجيل 15 حالة وفاة مرتبطة بسوء الأحوال الجوية.

وقبل أسبوع، اجتاح إعصار ولاية ميسيسيبي ما أسفر عن مصرع 25 شخصاً وخلف أضرارا جسيمة بالممتلكات.

المصدر: "فرانس برس"