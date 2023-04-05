ابن شقيق الرئيس جون كينيدي يدخل سباق الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية

تقدم المحامي روبرت كينيدي جونيور، وهو ابن شقيق الرئيس الأمريكي الخامس والثلاثين جون ف. كينيدي، بطلبات للترشح لمنصب الرئيس الأمريكي.

وبحسب شبكة CNN، تقدم روبرت كينيدي بطلب للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة، ووفقا للتقرير، فإن هذه المعلومات تأكدت في مكتب المحامي، وتصف الشبكة كينيدي بأنه محام بيئي ومناهض للقاحات، ويبلغ من العمر 69 عاما، وهو ابن الأخ الأصغر للرئيس الراحل جون كينيدي.

ويعود اسم عائلة كينيدي إلى سباق الانتخابات على منصب رئيس الولايات المتحدة، بعد أن شغله الراحل جون كينيدي الرئيس الخامس والثلاثين للولايات المتحدة من 20 يناير 1961 حتى اغتياله في 22 نوفمبر 1963.

ويعتبر كينيدي هو ثاني مرشح ديمقراطي مسجل، بعد أن أعلن الرئيس جو بايدن عن نيته الترشح مرة أخرى، لكنه لم يصدر إعلانا رسميا بعد.

وأعلنت ماريان ويليامسون البالغة من العمر 70 عاما، والتي حاولت بالفعل الترشح في الانتخابات الأخيرة، عن نيتها التنافس على الترشيح.

المصدر: نوفوستي