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أردوغان يكشف عن وضع تحالفه الانتخابي وفرص الفوز

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أردوغان يكشف عن وضع تحالفه الانتخابي وفرص الفوز
Globallookpress
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه هو وتحالفه الانتخابي يتقدمان بفارق كبير على كافة المنافسين، وذلك على الرغم من بيانات استطلاعات الرأي الرأي العديدة.

وقال أردوغان في مقابلة مع قنوات تلفزيونية تركية: "نحن نعرف كيف تجري عادة استطلاعات الرأي، وما هي الحملات التي يتم إجراؤها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك الأرقام التي تظهر جراء ذلك."

وأضاف: "ولكن لاحظوا هنا أنه وعلى الرغم من حقيقة أن الاستطلاعات السابقة، خلال الحملات الانتخابية السابقة، وعدت بانتصار المعارضة، ومع ذلك انتصرنا".

واختتم قائلا: "بحسب البيانات المتوفرة لدينا، نحن متقدمون بفارق كبير على الجميع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على حد سواء."

المصدر: تاس

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