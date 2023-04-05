رئيسة تايوان: الدعم الأميركي يظهر أن تايبيه "ليست معزولة وليست وحيدة"

قالت رئيسة تايوان تساي إينغ-وين إن الحشد من ساسة الحزبين الديموقراطي والجمهوري الذين التقوها في كاليفورنيا يؤكد أن تايبيه "ليست معزولة وليست وحيدة" في مواجهة الغضب الصيني.

وشدّدت رئيسة تايوان في تصريحات للصحافيين خلال جولة في مدينة سيمي فالي على هامش لقائها رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي على أن "حضورهم ودعمهم الراسخ يطمئنان شعب تايوان الى أننا لسنا معزولين ولسنا وحيدين".

المصدر: ا ف ب