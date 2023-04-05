أنقرة: خطر وقوع حوادث نووية بسبب الأزمة الأوكرانية آخذ في التزايد

صرح الممثل الرسمي للرئيس التركي، إبراهيم قالين، بأن خطر وقوع حوادث نووية واستخدام الأسلحة النووية التكتيكية فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا آخذ في التزايد.

وقال ممثل الرئيس التركي: "مع تصاعد وتوسع الأعمال العسكرية، تتزايد مخاطر وقوع حوادث نووية"، لافتا الانتباه إلى الوضع الصعب في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.

وأضاف: "لا يمكننا أن نغض الطرف عن إمكانية استخدام أسلحة نووية تكتيكية.. إذا تصاعدت التوترات فقد يحدث هذا".

وأشار قالين إلى أنه "من الضروري مراقبة تطورات الوضع عن كثب"، مشددا على أن "اتصالاتنا مع الجانبين الروسي أو الأوكراني ليست كافية.. نحن بحاجة إلى وقف الحرب.. يجب القيام بالمزيد من الخطوات الفعالة".

وبحسب المتحدث باسم أردوغان: "لا أحد يريد أن تتسع رقعة الحرب إلى دول أخرى، سنواصل جهودنا، وسنتحدث مع جميع الأطراف.. ولتجنب المزيد من المخاطر، نحتاج إلى إيجاد أساس ملموس للمفاوضات بشأن حل سلمي".

وفي وقت سابق، قال وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، إن اجتماع وزراء خارجية دول "الناتو" في بروكسل يؤكد خطورة اندلاع حرب عالمية جديدة بسبب الأزمة الأوكرانية.

وأشار سيارتو، الذي شارك في اجتماع استمر ليومين مع زملائه في بروكسل، في مقابلة مع الصحفيين أذاعتها قناة "إم 1" التلفزيونية: "للأسف، في ضوء خطابات اليوم، يمكننا القول إننا نقترب من حرب عالمية أخرى".

المصدر: تاس + RT