تركيا.. إنقاذ طاقم سفينة تجارية غرقت قبالة سواحل أنطاليا

تمكن خفر السواحل التركي الأربعاء، من إنقاذ 4 أشخاص من طاقم سفينة تجارية، ترفع علم غينيا بيساو، غرقت قبالة سواحل ولاية أنطاليا.

وأشار بيان صادر عن والي مدينة أنطاليا، أن فرق البحث والإنقاذ التابعة لخفر السواحل توجهت إلى المنطقة عقب تلقيها بلاغا بغرق سفينة تجارية ترفع علم غينيا بيساو.

وأكد أن الفرق تمكنت من إنقاذ شخصين من طاقم السفينة المكون من 14 شخصا، ونقلا إلى المستشفى الحكومي في الولاية وإنقاذ 3 آخرين من قبل سفن تجارية أخرى، مؤكدا استمرار عمليات البحث عن الباقين.

وأفاد بيان صادر عن قيادة خفر السواحل التركي، أنهم تلقوا بلاغا بغرق سفينة تجارية ترفع علم غينيا بيساو في تمام الساعة 03:47 بالتوقيت المحلي.

وأضاف أن السفينة كانت متجهة من ميناء إسكندرون التركي إلى ميناء إزمالي في أوكرانيا، مشيرا إلى إرسال سفينة إنقاذ و7 زوارق ومروحيتين إلى مكان الحادث.

ولفتت إلى أن طاقم السفينة التجارية يحملون الجنسية السورية، وأن المدعي العام في منطقة قوملوجا فتح تحقيقا في الحادث.

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المصدر: الأناضول