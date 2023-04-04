تركيا تضبط 41 مهاجرا غير شرعي شمال شرق البلاد

تمكنت قوات الأمن التركية، من ضبط41 مهاجرا غير نظامي، بينهم 15 طفلا داخل مركبة شحن في ولاية أرضروم شمال شرق البلاد.

وأكد البيان الصادر عن مديرية أمن ولاية أرضروم الثلاثاء، أن فرقها تلقت بلاغا حول نقل مجموعة من المهاجرين غير النظاميين على متن مركبة شحن من ولاية وان.

وأضاف أن المديرية وجهت فرقها نحو المركبة وضبطت 41 مهاجرا داخلها، تبين أن 15 منهم أطفال.

وأشار البيان، بأن فرق الأمن أوقفت سائق المركبة، ونقلته إلى قصر العدل حيث قرر القضاء حبسه.

وأحالت الفرق الأمنية كل المهاجرين إلى مديرية الهجرة في الولاية لاستكمال إجراءاتهم القانونية.

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المصدر: الأناضول