وسائل إعلام: صافرات الإنذار تدوي في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الأربعاء بدوي صافرات الإنذار في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.

وذكرت قناة "فلسطين اليوم" عن إذاعة الجيش الإسرائيلي أن صاروخين أطلقا من غزة باتجاه مجلس إشكول، أحدهما سقط في منطقة مفتوحة، والآخر سقط في قطاع غزة، فيما لم ترد انباء عن إصابات".

وتمت الإشارة إلى أن إطلاق الصواريخ تم بينما يتواجد رئيس الأركان هرتسي هاليفي في الغلاف.

وكانت صافرات الإنذار قد دوت فجر اليوم في مناطق غلاف قطاع غزة، بعد إطلاق رشقة صواريخ من القطاع إلى إسرائيل، تزامنا مع اقتحام جنود إسرائيليين المسجد الأقصى، والاعتداء بشكل وحشي على المعتكفين، واعتقال عدد كبير منهم.

ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق صاروخين على الأقل على موقع تدريب تابع لكتائب عز الدين القسام (الجناح المسلح لحركة حماس) غرب مخيم النصيرات للاجئين في وسط قطاع غزة، بحسب مصدر أمني في غزة.

المصدر: RT