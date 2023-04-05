التشيك تقدم مساعدة عسكرية إلى كييف بقيمة تقدر بـ32 مليون دولار

صرحت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا، بأن بلادها تعتزم تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا ما بين 28-32 مليون دولار.

وأضافت الوزيرة في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "المساعدة لأوكرانيا التي خططنا لها بالاشتراك مع رئيس الأركان العامة كاريل رزيكا تبلغ حوالي 600-700 مليون كرونة. هذه ليست مساعدات مالية، بل معدات عسكرية موجودة في مستودعاتنا. نحن لا نحتاجها حقا، ويمكن للجيش إرسالها إلى أوكرانيا دون تعريض قدراته الدفاعية للخطر".

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ووفقا للوزيرة، فقد قدمت قائمة المعدات العسكرية التي يمكن إرسالها إلى أوكرانيا إلى رئيس الجمهورية، بيترو بافيل.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وصرحت السلطات الروسية مرارا وتكرارا أن مد كييف بالأسلحة لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: نوفوستي