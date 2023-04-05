بوريل يحدد شرط الاتحاد الأوروبي لمواصلة التعامل "البناء" مع الصين

قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد يعتزم مواصلة التعاون البناء مع الصين لحل القضايا العالمية، لكنه يتوقع منها "سلوكا إيجابيا".

وأضاف بوريل، "يعتزم الاتحاد الأوروبي مواصلة المشاركة البناءة مع الصين لمعالجة القضايا العالمية، ولتحقيق ذلك نتوقع من الصين أن تتصرف كطرف عالمي إيجابي، وتحديدا فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية".

جاء ذلك خلال مشاركة بوريل في اجتماع وزراء خارجة دول حلف الناتو، مع حلفائهم في المحيطين الهندي والهادئ، لبحث مسألة التعاون المتزايد بين موسكو وبكين، "والتهديدات التي يشكلها على دول الحلف".

ومن جهة أخرى، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين"، في وقت سابق، بأن الاتحاد سيبني علاقته المستقبلية مع الصين بناء على موقفها من الأزمة الأوكرانية.

ومن المتوقع أن تصل فون دير لاين إلى الصين في زيارة مدة يومين، تبدأ اليوم الأربعاء وتنتهي غدا الخميس، لعقد اجتماعات مع القيادة الصينية حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبكين.

المصدر: نوفوستي