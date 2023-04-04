أورسولا فون دير لاين: القادة الأوروبيون قلقون من "التقارب" الروسي الصيني

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن قلق القادة الأوروبيين من التقارب بين روسيا والصين.

وقالت خلال مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، إن القادة الأوروبيين قلقون بشأن العلاقات الودية بين روسيا والصين، لكنهم يأملون أن تتخذ بكين في نهاية المطاف موقف صانع السلام، وأن تكون قادرة على "كبح" نية موسكو مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقالت فون دير لاين للصحيفة إن بكين مسؤولة عن إحلال السلام، واصفة الصين بالدولة الوحيدة القادرة على "التأثير على روسيا".

ووفقا لها، يجب أن يكون للجانب الصيني موقف حازم من الصراع الأوكراني، مشددة على أن هذا مهم، ليس فقط للتأثير على موسكو، وإنما أيضا لتحديد العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والصين.

وأشارت فون دير لاين إلى أن الصين "لا يمكن أن تكون في المنتصف، فلا يمكنك أن تكون في منتصف النظام الدولي"، وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أن بيانها يتعلق بزيارتها الوشيكة برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الصين في الفترة من 5-7 أبريل.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا