أين كانت ميلانيا خلال خطاب ترامب بعد جلسة محاكمته؟

لوحظ غياب ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن القاعة في منتجع مار إيه لاغو، حيث أدلى الأخير بأول تصريح بعد أن أصبح أول رئيس أمريكي يحاكم بتهم جنائية.

وفي القاعة الموجودة في المنتجع الذي يقيم فيه منذ مغادرته البيت الأبيض، حضر حوالي 400 شخص من أنصار ترامب.

وفي الكلمة التي ألقاها أثنى ترامب على أبنائه دون أن يقدم أي ثناء أو يذكر لزوجته ميلانيا، أو ابنته تيفاني. وقال: "لدي عائلة رائعة وقد قاموا بعمل رائع ونحن نقدر ذلك كثيرا. لقد مروا بالكثير.. لدي ابن هنا دونالد جونيور، قام بعمل رائع، وابن آخر إيريك قام بعمل رائع، وإيفانكا".

ثم أشار إلى نجله من ميلانيا قائلا: "سيكون بارون عظيما يوما ما.. إنه طويل وذكي".

وبينما حضر دونالد جونيور وإريك وتيفاني ترامب خطاب والدهم مع أزواجهم، كانت إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر في وايومنغ للاحتفال بعيد الفصح.

ولم يرد المتحدث باسم حملة ترامب، جيسون ميلر، على طلب صحيفة The Post للحصول على معلومات حول مكان السيدة الأولى السابقة على مدار اليومين الماضيين بعد أن سافر الرئيس السابق إلى نيويورك يوم الاثنين لمحاكمته يوم الثلاثاء بدونها.

وعندما سألته صحيفة The Post عن مكان ميلانيا ليلة الثلاثاء، أجاب مايك لينديل، الرئيس التنفيذي لشركة MyPillow وحليف ترامب، الذي كان من بين المؤيدين المشاركين في الحدث: "لا أعرف، سأذهب لمعرفة ذلك"، ثم خرج من القاعة.

شوهدت ميلانيا ترامب (52 عاما) آخر مرة مع الرئيس السابق الأسبوع الماضي، وهما يتناولان العشاء في مار إيه لاغو بعد فترة وجيزة من تصويت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن على توجيه اتهامات لترامب.

ويواجه دونالد ترامب 34 تهمة جنائية بتزوير سجلات تجارية تتعلق بمدفوعات مالية لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز وعارضة "بلاي بوي" السابقة كارين ماكدوغال قبل انتخابات عام 2016.

المصدر: "نيويورك بوست"