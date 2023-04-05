"تسنيم": إحباط هجوم على مجمع تابع لوزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن مجمع أمير المؤمنين التابع لوزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان، تعرض الليلة الماضية، لهجوم فاشل من قبل طائرة مسيرة صغيرة.

وذكرت أنه تم إسقاط الطائرة المسيرة بواسطة أنظمة الدفاع لحظة اقترابها من مجمع وزارة الدفاع، مؤكدة أنه لم تحدث أي أضرار في المجمع.

بدوره، أعلن محمد رضا جان نثاري، نائب محافظ أصفهان للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية، في إشارة إلى نشر أنباء حول وقوع حدث أمني في أصفهان، أنه "الليلة الماضية (٤ أبريل)، لم تقع أي حادثة أمنية في أصفهان".

وأكد أن الأجهزة العسكرية والأمنية في المحافظة على أهبة الاستعداد دائمًا للتعامل مع أي تهديد.

المصدر: "تسنيم" + "أرنا"