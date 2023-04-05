"بوليتيكو": الاتحاد الأوروبي يبحث الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا بعد عيد الفصح

قالت صحيفة "بوليتيكو" إن الاتحاد الأوروبي سيبحث إدخال الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا بعد انتهاء احتفالات "عيد الفصح".

وصرح ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين للصحيفة بأنه من المقرر عقد جولة جديدة من المشاورات بين سفراء المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي "مباشرة بعد عطلة عيد الفصح".

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وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق، إن الحزمة الحادية عشرة من العقوبات تهدف إلى مواجهة الأساليب المختلفة للالتفاف عليها.

وذكرت وكالة رويترز مؤخرا، أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس فرض عقوبات على شركة "روس اتوم" وقيود على القطاع النووي الروسي في أوروبا.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي، صادق في الـ 25 من فبراير 2023، على حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا، تم بموجبها توسيع قيود الاستيراد والتصدير، والبنوك الروسية، والقيود الشخصية، والتي تقدر قيمتها بـ 11 مليار يورو.

في حين لم يتمكن من إدراج عقوبات ضد "روس اتوم" في الحزمة العاشرة من العقوبات، بسبب معارضة هنغاريا.

المصدر: تاس