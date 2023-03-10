بوريل: أداة العقوبات ضد روسيا شبه مستنفدة

صرح رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بأن قدرة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا شبه مستنفدة، مشيرا إلى أنه لم يتبق الكثير من الخيارات في هذا المجال.

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وقال الدبلوماسي الأوروبي في مقابلة مع Euractiv: "لم يتبق الكثير لفعله بشأن قضية العقوبات"، وأشار إلى أنه "سيكون من الغريب" بعد مرور عام على تصعيد الصراع الأوكراني أن تبقى خيارات".

وفي شهر فبراير الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي الحزمة العاشرة من عقوباته على روسيا، والتي طالت صندوق الرفاه الوطني الروسي ووسائل إعلام روسية، ومنها RT العربية، حيث تم حظر بثها في دول الاتحاد وتوزيع محتوى وكالة "سبوتنيك" باللغة العربية.

من جهتها أكدت روسيا مرارا أنها ستتعامل مع ضغط العقوبات التي بدأ الغرب بفرضها منذ عدة سنوات، مشددة على فشل سياسة احتواء روسيا، وقالت موسكو إن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بأن العقوبات ضدها فشلت فشلا ذريعا.

المصدر: نوفوستي