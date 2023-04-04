هجوم سيبراني على المواقع الإلكترونية للمنظمات الفنلندية يوم الانضمام إلى "الناتو"

ذكرت وكالة "STT" الفنلندية، بأن المواقع الإلكترونية للمنظمات الفنلندية قد تعرضت لهجوم سيبراني من قبل مجموعة من المتسللين في يوم انضمام البلاد إلى "الناتو".

وتعرضت للاختراق كلا من المواقع الإلكترونية للبرلمان الفنلندي، ومشغل النقل لمنطقة العاصمة هلسنكي، والموقع الشخصي لرئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، ومنظمات أخرى.

وأشارت الخدمة الصحفية للبرلمان، أن الهجوم السيبراني استمر حوالي 8 ساعات، واستأنف الموقع الإلكتروني للبرلمان عمله بعد ذلك.

وذكر موقع شركة النقل في العاصمة هلسنكي، على "تويتر" إنه تعرض لهجوم من قبل المتسللين في حوالي الساعة 18:00 بتوقيت موسكو.

وذكرت وكالة "STT" الفنلندية أن مواقع مركز أبحاث التكنولوجيا "VTT" والموقع الشخصي لرئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، تعرضت أيضا للاختراق.

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المصدر: نوفوستي