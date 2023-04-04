كلينتون يأسف لإقناع أوكرانيا بالتخلي عن الأسلحة النووية عام 1994

أعرب رئيس الولايات المتحدة السابق بيل كلينتون، عن أسفه لإقناع أوكرانيا بالتخلي عن الأسلحة النووية في عام 1994 والتوقيع على "مذكرة بودابست".

وقال كلينتون، الذي تولى منصب رئيس الولايات المتحدة من 1993 إلى 2001، في مقابلة مع القناة التلفزيونية الإيرلندية "آر تي إي": "أشعر بالمسؤولية الشخصية لأنني جعلتهم يوافقون على التخلي عن الأسلحة النووية".

وأوضح كلينتون: "كانوا يخشون التخلي عنها لأنهم اعتقدوا أنها الشيء الوحيد الذي سيحميهم".

وأعرب عن رأي مفاده أن قرار موسكو، شن عملية عسكرية خاصة كان "خاطئا للغاية"، و "ينبغي على أوروبا والولايات المتحدة دعم أوكرانيا".

وأضاف: "قد يأتي وقت تقرر فيه الحكومة الأوكرانية أنها تستطيع التفكير في اتفاق سلام يمكنهم التعايش معه، لكنني لا أعتقد أننا يجب أن نتركهم جميعا".

وتم التوقيع على مذكرة بودابست في 5 ديسمبر 1994، من قبل أوكرانيا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

ووفقا للمعاهدة، تخلصت أوكرانيا من ترسانتها النووية، وضمنت روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا أمن كييف.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في 10 فبراير 2022، بعد اجتماع مع نظيرته البريطانية ليز تروس، في مؤتمر صحفي، إلى أن مذكرة بودابست كانت مصحوبة بإعلان وقعته فرنسا وأوكرانيا، يطالب جميع المشاركين بعدم السماح بأي انتهاكات لمبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بما في ذلك مبدأ احترام حقوق الأقليات القومية، ومع ذلك، لا تزال أوكرانيا تتجاهل هذه الوثيقة تماما.

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المصدر: تاس