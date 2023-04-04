واشنطن: اليابان تشتري النفط الروسي بسعر أعلى من سقف مجموعة السبع

صرح نائب وزير الطاقة الأمريكي ديفيد تورك، بأن اليابان تشتري النفط من روسيا بسعر أعلى من السقف الذي حددته مجموعة السبع، بمعرفة وموافقة واشنطن والشركاء الآخرين في الغرب.

وقال تورك في تعليقه على تقارير تفيد بأن طوكيو تشتري النفط من موسكو بأسعار تخالف الاتفاقات التي أبرمها الغرب: "كانت هناك بعض الاتفاقات. وعملنا مع زملائنا اليابانيين، الذين ركزوا لسنوات عديدة على أمن الطاقة الخاص بهم، كونهم دولة جزرية تعتمد على ناقلات الطاقة من أجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، بالنسبة للغاز الطبيعي".

وقال نائب الوزير: "تم تضمين بعض الترتيبات في مناقشات سقف الأسعار، بالإضافة إلى جهود أخرى [من هذا النوع]، لضمان أن يتمكن اليابانيون من حفظ [أمن الطاقة] الخاص بهم، وأن يكون لديهم بعض الفرص المواتية من هذا النوع".

وأكد التورك، أنه من وجهة نظره، لا تمثل تصرفات اليابان خروجا عن اتفاقيات الغرب، وقال: "تم الإبلاغ عن هذا كنوع من التراجع [عن اتفاقات الغرب بشأن محاولات الحفاظ على أسعار هامشية للطاقة الروسية] أو كنوع من الاتفاق الجديد أو أي شيء آخر.. ومع ذلك، فقد أجريت هذه المناقشات مع زملائنا اليابانيين بحسن نية، ومراعاة احتياجاتهم الخاصة في مجال أمن الطاقة".

وانضمت اليابان إلى دول مجموعة السبع الأخرى في تنفيذ سقف سعري قدره 60 دولارا لبرميل النفط الروسي، ومع ذلك، فقد استثنت الإمدادات من مشروع "سخالين -2"، المنتج الرئيسي منه هو الغاز الطبيعي المسال، وترتبط إمدادات النفط بعقود الغاز.

وتستقبل اليابان حوالي 9% من جميع واردات الغاز الطبيعي المسال من "سخالين -2"، ويشكل الغاز الروسي حوالي 3% من إجمالي توليد الكهرباء.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في مارس، إن اليابان تعتزم مواصلة المشاركة في مشاريع النفط والغاز في سخالين، لأنها مهمة من حيث ضمان أمن الطاقة.

المصدر: تاس