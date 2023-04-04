زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي يعلق على اعتقال ترامب ومحاكمته

اعتبر تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "سيحظى بمحاكمة عادلة تتبع الحقائق والقانون".

وعلى حسابه في "تويتر"، قال تشاك شومر: "أعتقد أن دونالد ترامب سيحظى بمحاكمة عادلة تتبع الحقائق والقانون..لا مكان في نظام العدالة لدينا لأي تأثير خارجي أو ترهيب في العملية القانونية".

وأضاف: "مع استمرار المحاكمة، الاحتجاج حق أمريكي، لكن يجب أن تكون جميع الاحتجاجات سلمية".

I believe that Donald Trump will have a fair trial that follows the facts and the law. There’s no place in our justice system for any outside influence or intimidation in the legal process. As the trial proceeds, protest is an American right, but all protests must be peaceful. — Chuck Schumer (@SenSchumer) April 4, 2023

واليوم الثلاثاء، وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى مكتب المدعي العام في مانهاتن، حيث تم اعتقاله واحتجازه لدى الشرطة قبل محاكمته المقبلة في قضية "شراء صمت" الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز.

المصدر: RT