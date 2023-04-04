البنتاغون يقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.6 مليار دولار

أعلن البنتاغون عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، بلغت قيمتها 2.6 مليار دولار.

وأشار البنتاغون في بيان له، يوم الثلاثاء، إلى أن جزءا من المساعدات بقيمة 500 مليون دولار يخصص من الاحتياطيات الأمريكية بموجب "صلاحيات الرئيس للسحب".

ويضم هذا الجزء من المساعدات صواريخ لأنظمة "باتريوت" وHIMARS وقذائف المدفعية من عيار 155 و105 ملم، وقذائف للدبابات وقذائف هاون ونحو 400 قاذفة قنابل مع نحو 200 ألف قذيفة لها.

وسيخصص الجزء الثاني من المساعدات بقيمة 2.1 مليار دولار تحت برنامج "مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا"، ما يعني أنه سيتم شراء المعدات من المؤسسات الصناعية بدلا من سحبها من المخزونات الأمريكية القائمة.

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وضمن هذه المساعدات ستحصل أوكرانيا على صواريخ لأنظمة NASAMS للدفاع الجوي وصواريخ "غراد" وعربات مزودة بمدافع من عيار 30 ملم للتصدي للطائرات المسيرة وأنظمة الرادارات ومختلف الذخيرة لأنظمة الدفاع الجوي ومدافع هاون والصواريخ المضادة للدبابات، بما فيها من نوع "جافلين".

وستقدم الولايات المتحدة لأوكرانيا نحو 3600 قطعة من الأسلحة النارية الخفيفة وأكثر من 23 مليون طلقة نارية.

وتتضمن حزمة المساعدات كذلك مختلف المعدات، بما فيها صهاريج وشاحنات وعربات لعمليات الإجلاء ومعدات لمد الجسور.

وحسب المعلومات التي نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية، فإن الولايات المتحدة قدمت لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 35.1 مليار دولار منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية.

المصدر: تاس