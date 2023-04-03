واشنطن تقدم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا هذا الأسبوع

أعلنت الإدارة الأمريكية أن واشنطن ستقدم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا هذا الأسبوع، دون الكشف عن أنواع الأسلحة والمعدات ، تحضيرا لهجوم الربيع المزعوم.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "بلا شك سترون المزيد من حزم المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وأعتقد أنكم سترون واحدة منها هذا الأسبوع".

وأشار كيربي إلى أنه ليس بوسعه الكشف عن موعد محدد للإعلان عن حزمة المساعدات الجديدة.

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كما رفض المسؤول الكشف عن أنواع الأسلحة والمعدات التي ستضمها الحزمة الجديدة، مضيفا أن "هذا سيتماشي مع ما قمنا به خلال الأسابيع الأخيرة في ما يخص تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالذخيرة التي تحتاج إليها للتحضير للعمليات القتالية العنيفة التي يمكننا أن نتوقعها في الأسابيع أو الأشهر القادمة".

وأضاف أن واشنطن تتوقع تكثيف الأعمال القتالية في أوكرانيا مع تحسن ظروف الطقس.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت في وقت سابق بأن واشنطن ستعلن قريبا عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.6 مليار دولار، وأن المساعدات ستضم مختلف أنواع الذخيرة التي تحتاج إليها القوات الأوكرانية.

المصدر: تاس