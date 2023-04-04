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ترامب يغادر الاحتجاز بعد أخذ بصماته متوجها إلى قاعة المحكمة

دونالد ترامب رهن الاعتقال

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دونالد ترامب رهن الاعتقال
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قامت السلطات المختصة بمحكمة مانهاتن في نيويورك، بوضع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رهن الاعتقال بانتظار توجيه الاتهامات إليه في جلسة المحكمة.

ووصل الرئيس السابق دونالد ترامب إلى مكتب المدعي العام في مانهاتن، حيث تم اعتقاله واحتجازه لدى الشرطة قبل محاكمته المقبلة.

ومن المتوقع أن يتم أخذ بصمات أصابع ترامب كجزء من الاعتقال، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم التقاط صورة وجهه.

وسيتم إحضاره بعد ذلك إلى قاعة المحكمة، حيث سيتم تقديمه للمحاكمة - وهو مظهر من المتوقع أن يكون سريعا وروتينيا ولكنه يمثل "لحظة سريالية وتاريخية في تاريخ الولايات المتحدة" على حد قول ترامب.

ومن غير المتوقع أن يتم تقييد يدي ترامب بعد اعتقاله، حيث سيظل تحت حماية عملاء فيدراليين بشكل دائم.

المصدر: CNN

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