موكب ترامب يتوجه إلى محكمة مانهاتن لبدء جلستها بتهم جنائية (فيديو)

يغادر موكب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مكان سكنه "برج ترامب" متوجها إلى محكمة نيويورك حيث سيصبح رسميا أول رئيس أمريكي في التاريخ يواجه اتهامات جنائية.

وسيمثل الرئيس ترامب أمام محكمة مدينة نيويورك اليوم الثلاثاء، بعد أن وجهت له هيئة محلفين كبرى في مانهاتن لائحة اتهام الأسبوع الماضي.

وتجمع أنصار ومعارضو ترامب خارج المبنى في مانهاتن، وطالب معارضوه باعتقال الرئيس السابق، متهمين إياه بالكذب، فيما يلوح داعموه بأعلام باسم السياسي ولافتات "ترامب أو الموت".

ووفقا لشبكة CNN، فإن مكتب المدعي العام في مانهاتن جاهز لتوجيه اتهامات ضد ترامب في أكثر من 30 تهمة تتعلق بالاحتيال المالي.

وفي تعليقه على الموقف، وصف ترامب المزاعم الموجهة إليه بالاضطهاد السياسي والتدخل في الانتخابات على أعلى مستوى في التاريخ.

وفي الوقت نفسه، وصف الولايات المتحدة بأنها "دولة من العالم الثالث"، وأكد الرئيس السابق أنه لا يمكنه الاعتماد على محاكمة عادلة في نيويورك، وحث أنصاره على الاحتجاج إذا وجهت إليه تهمة.

ومن المقرر أن ترافق الخدمة السرية ترامب في وقت مبكر من بعد الظهر إلى مكتب المدعي العام، الذي يقع في نفس مبنى المحكمة.

ومن غير المتوقع أن يتم تقييد يدي ترامب، حيث سيكون محاطا بعملاء فيدراليين مسلحين لحمايته.

المصدر: RT