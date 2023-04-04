مدفيديف: المعارضة غير النظامية منخرطة في أعمال الإرهاب بروسيا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، تعليقا على الانفجار الذي أودى بحياة الصحفي فلادلين تاتارسكي، إن ممثلي المعارضة غير النظامية في روسيا منخرطون في أعمال الإرهاب.

وأضاف مدفيديف في بيان على قناته على "تيليغرام"، اليوم الثلاثاء، إن "الإرهاب عاد إلى الظهور في المدن الروسية، لكن الإرهاب الآن تمارسه القوى التي رأى فيها الغرب مؤخرا "شرفا وضمير العصر".

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إن "الإرهاب عاد مرة أخرى إلى شوارعنا، في مدننا".

وأضاف مدفيديف إن "معارضي النظام الاستبدادي، فرسان العدالة ومحاربة الفساد"، هم من يقفون وراء التفجير الذي أودى بحياة المراسل الحربي فلادلين تتارسكي، وذلك في إشارة إلى ما يعرف بصندوق مكافحة الفساد المحظور في روسيا والذي كان يديره المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وقال إن "الأقنعة قد سقطت، وها هو، "لون" معارضتنا غير النظامية، إنه في حالة حرب مع شعبه، يفجر ويقتل".

ووقع انفجار يوم الأحد في مقهى بمدينة بطرسبورغ، أدى إلى مقتل المراسل الحربي فلادلين تاتارسكي (الاسم الحقيقي ماكسيم فومين)، وإصابة أكثر من 30 آخرين، وفي اليوم التالي، تم اعتقال المشتبه بها داريا تريبوفا.

ووفقا للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، تم التخطيط لقتل تاتارسكي من قبل أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، بمشاركة عملاء بينهم موظفون في ما يعرف بصندوق مكافحة الفساد.

المصدر: تاس