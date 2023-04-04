فنلندا تصبح رسميا العضو الـ31 في الناتو بعد تسليمها وثيقة انضمامها للحلف (فيديو)

أصبحت فنلندا اليوم الثلاثاء رسميا العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد تسلمها وثيقة انضمامها للحلف.

وسلم وزير الخارجية الفنلندي، هافيستو بيكا، اليوم، وثيقة عضوية بلاده للحلف بعد أن أمضاها، إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بليكن، بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.

وقال وزير الخارجية الأمريكي خلال مراسم تسلم الوثيقة: "الآن أستطيع أن أقول إن فنلندا أصبحت العضو الحادي والثلاثين في الناتو".

بدوره رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بعضوية فنلندا، وقال إن "انضمام فنلندا إلى الناتو هو أفضل هدية بمناسبة عيد ميلاد الحلف (74)".

وتمثل الولايات المتحدة، الدولة المسؤولة عن الاحتفاظ بمعاهدة واشنطن ووثائق الناتو الأخرى.

المصدر: تاس