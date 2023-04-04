بكين: روسيا والصين تعملان على تطوير نوع جديد من العلاقات بين الدول الكبرى

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، بأن بلادها على استعداد لتعزيز التعاون مع روسيا والهند والمجتمع الدولي بأسره، في ظل التغيرات العميقة والمعقدة الحاصلة في العالم.

وأوضحت نينغ أن هذا الاستعداد للتعاون من قبل بكين، نابع من حقيقة أن "الصين وروسيا والهند تعتبر دولا نامية رئيسية ذات نفوذ عالمي كبير، في ظل التغييرات الدولية الحاصلة".

وأشارت نينغ إلى أن روسيا والصين تعملان على تطوير نوع جديد من العلاقات بين الدول الكبرى، تتسم بالاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المتبادل.

ونوهت نينغ بأن روسيا تعتبر تعزيز العلاقات الدولية إحدى أولوياتها الدبلوماسية.

وأعربت نينغ عن استعداد الصين، لمواصلة إرسال رسائل إيجابية حول ضرورة الحفاظ على التعددية، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات العالمية.

المصدر: نوفوستي