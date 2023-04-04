الكشف عن تفاصيل خطيرة في غرفة نوم منفذة الهجوم على مدرسة في ناشفيل

قالت شرطة مدينة ناشفيل الأمريكية، إن منفذة الهجوم على المدرسة الابتدائية في المدينة والذي أدى إلى مقتل 6 أشخاص بينهم 3 أطفال في مارس الماضي، أودري هيل خططت للهجوم قبل أشهر عديدة.

وذكرت الشرطة أنه "في المخطوطات التي كتبتها هيل (28 عاما) والتي وجدت في سيارتها في موقف المدرسة، وغيرها من الكتابات التي عثر عليها لاحقا في غرفة نوم منزلها، وثقت خططها على مدى أشهر لارتكاب جرائم قتل جماعية في مدرسة العهد".

كما كشفت الشرطة أن هيل، كانت تخطط لهجمات جماعية أخرى بما في ذلك على مدرستين حكوميتين، مبينة أنه خلال الهجوم على المدرسة الابتدائية، أطلقت هيل وهي متحولة جنسيا، 152 طلقة من بندقيتين هجوميتين ومسدس حملته في الهجوم.

وقالت الشرطة في وقت سابق إن هيل استهدفت المدرسة لكن ليس الضحايا.

المصدر: "نيويورك بوست"