حاكم فلوريدا يوقع قانونا يسمح لأي شخص بحمل سلاح مخفي

وقع حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس، مشروع قانون يسمح لأي شخص بحمل سلاح ناري بطريقة "مخفية" دون الحصول على تصريح. وقد وصف البيت الأبيض هذا القرار بأنه "مخز".

ووقع ديسانتيس التشريع في حفل مغلق في مكتبه، مما جعل فلوريدا الولاية الأمريكية رقم 26 التي تمرر قانون "حمل سلاح مخفي غير مصرح به".

وقال في بيان صحفي مقتضب أن الدستور يكفل هذا الحق.

هذا وسيسمح القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يوليو، لأي شخص بامتلاك سلاح قانونيا في فلوريدا دون الحاجة إلى اجتياز فحص الخلفية أو الحصول على أي تدريب من أجل شراء الأسلحة.

وتمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية ساحقة في المجلس التشريعي لولاية فلوريدا الأسبوع الماضي، بعد ثلاثة أيام من إطلاق نار جماعي في مدرسة ابتدائية في ناشفيل أدى إلى مقتل 6 أشخاص، من بينهم ثلاثة طلاب في التاسعة من العمر.

وانتقدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، حاكم ولاية فلوريدا لتوقيعه على القانون، قائلة "من المخزي أنه بعد فترة وجيزة من إطلاق النار مأساوي جديد داخل مدرسة، وقع حاكم فلوريدا رون ديسانتيس على قانون حمل مخبأ غير مصرح به خلف الأبواب المغلقة، مما يلغي الحاجة إلى الحصول على ترخيص لحمل سلاح مخفي".

المصدر: "الإندبندنت"