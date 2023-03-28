بالفيديو.. الكاميرات توثق لحظات الهجوم على مدرسة ناشفيل الأمريكية

التقطت كاميرات المراقبة في مدرسة ابتدائية بمدينة ناشفيل في جنوب الولايات المتحدة، الهجوم المسلح الذي نفذته شابة متحولة جنسيا، والذي أدى إلى مقتل ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين.

وتظهر الشابة أودر هيل (28 عاما) في الفيديو وهي تصل بسيارتها إلى المدرسة ومن ثم تطلق النار على أحد الأبواب الرئيسية، لتدخل بعدها إلى المدرسة وتبدأ في التنقل بين أروقتها وهي تطلق النار.

وقد استمرت بإطلاق النار لحوالي الـ14 دقيقة، قبل أن تعثر عليها عناصر الشرطة في الطابق الثاني، حيث حصل اشتباك ناري بين الجانبين، أدى في النهاية إلى إصابة هيل ومقتلها.

وقال جون دريك رئيس إدارة شرطة مترو ناشفيل أن مطلقة النار كانت طالبة سابقة في المدرسة وهي متحولة جنسيا، مؤكدا أن هيل ليس لها تاريخ إجرامي سابق، لكن الشرطة ليست على علم بما إذا كانت تعاني من أي مشاكل تتعلق بالصحة العقلية.

وبتفتيش منزل هيل، عثرت الشرطة على خرائط للمدرسة وأجهزة مراقبة، بالإضافة، إلى موقع إضافي يرجح أنه كانت ستتوجه إليه لتنفيذ هجوم ثان.

المصدر: nbc news + RT